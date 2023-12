VIDEO | "Palermo capitale italiana del crack, si approvi la legge": giovani e famiglie in marcia contro le dipendenze

Ci sono Francesco Zavatteri, papà di Giulio, e Lara e Antonio Mancuso, madre e padre di Diego, la cui vita è stata spezzata un anno fa dalla droga. Insieme a tanti giovani, si sono mossi in corteo da Casa Professa, all'Albergheria, fino all'Ars per chiedere il via libera al ddl per combattere il fenomeno. A raccontarsi anche Claudio, rapper palermitano uscito dalla dipendenza dopo 13 anni. In corteo anche Lorefice: "Le sostanze stupefacenti illudono e schiavizzano"