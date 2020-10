VIDEO | L'urlo di pace della comunità nigeriana parte da Palermo: "Basta violenze nel nostro Paese"

Si sono riuniti in piazza Verdi per far arrivare la loro voce fino a Lagos, dove sono in corso proteste contro il Governo e dove la polizia locale avrebbe sparato sui manifestanti, uccidendone una decina. "Non tutti i nigeriani sono mafiosi come non tutti i siciliani lo sono"