VIDEO | No Mask e Forza Nuova si infiltrano nel corteo dei ristoratori contro il coprifuoco: nervi tesi alla Regione

Doveva essere una manifestazione pacifica quella organizzata dai titolari dei locali che si sono dati appuntamento in piazza Indipendenza per protestare contro la nuova ordinanza di Musumeci. Nel mirino forze dell'ordine in tenuta anti sommossa e giornalisti: "Siete dei servi". I gestori si dissociano: "Non ci rappresentano"