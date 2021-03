VIDEO | Circensi in piazza ma mancano i sorrisi, le lacrime amare del clown: "Da un anno senza lavoro e senza futuro"

Hanno chiuso i tendoni rossi e abbandonato i loro abiti di scena dal primo lockdown. Sono fermi da un anno e non hanno ricevuto ristori. Per sopravvivere e dare da mangiare agli animali chiedono aiuto ad associazioni e Caritas. I circensi dei cinque circhi presenti nell'Isola hanno deciso di far sentire le loro voci e chiedere aiuto con una protesta spettacolare davanti alla Regione. Niente sorrisi ma solo lacrime amare anche tra i clown. "Noi dimenticati da tutti ma anche il circo è lavoro. Chiediamo di riaprire in sicurezza e di essere aiutati con l'abbattimento delle tasse. A Sanremo hanno parlato di spettacolo e della chiusura dei teatri ma noi non siamo stati nominati. Parlino anche di noi. Finché ci sarà il sorriso di un bambino noi vivremo"