VIDEO | Un campo di inumazione a Vergine Maria? No dei residenti: "Siamo offesi"

Il Comune avrebbe assegnato l'area dell'ex Edil Pomice, bene confiscato alla mafia, ai servizi cimiteriali con l'obiettivo di valutarne l'utilizzo per ampliare gli spazi del cimitero dei Rotoli. I residenti, che da anni chiedono la realizzazione di un parco per bambini e uno spazio per i parcheggi, non ci stanno: "Si mettono contro la borgata"