VIDEO | "Non giocate sulla pelle dei disabili": la protesta dei lavoratori del call center Sintesi al centro per l'impiego

A un mese e mezzo dal sit in all'Ars e dopo le promesse non mantenute dalla politica che aveva annunciato l'apertura di un tavolo tecnico, gli operatori (250 a Palermo) hanno portato le loro rivendicazioni in viale Praga. Sono preoccupati per la mancata proroga della convenzione con WindTre e chiedono l'assunzione dopo molti anni di lavoro