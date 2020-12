Devi attivare javascript per riprodurre il video.

VIDEO | Bus turistici, consegnate le licenze alla Regione: "Siamo allo stremo e le istituzioni ci ignorano"

Imprese e autisti protestano in piazza Indipendenza: depositate simbolicamente chiavi e targhe dei pullman fermi dal 23 febbraio a causa del Covid. "Siamo una delle categorie rimaste senza ristori. Non c'è nessun piano per evitare il peggio, nel 2021 chi trasporterà i turisti?"