VIDEO | Zona arancione, bloccato il traffico in viale Regione: tensione con gli automobilisti

Dopo la protesta a piazza Indipendenza, i manifestanti hanno percorso corso Calatafimi e raggiunto la Circonvallazione. Nervi tesi con alcuni cittadini in coda in auto e camion. Intervenuta la polizia in tenuta antisommossa