VIDEO | "Giù le mani dai mercati", la rabbia degli ambulanti: "Noi penalizzati da dati ballerini"

Mercatari in sit davanti al Comune contro lo stop alle attività nella VII circoscrizione e in via Jung e per chiedere "provvedimenti proporzionati al rischio". Rivendicano chiarezza anche sul rinnovo del canone di concessione. Il Consiglio comunale ha ricevuto una delegazione di manifestanti. Il presidente di Confimprese Giovanni Felice: "Se dobbiamo chiudere, chiudiamo tutti..."