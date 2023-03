VIDEO | Almaviva, gli "angeli del 1500" protestano a oltranza: "Rischiamo di cadere nel baratro"

Si tratta degli operatori che hanno prestato il loro servizio in pandemia, rimasti oggi senza tutela di clausola sociale. Il sit-in in via Ugo La Malfa davanti alla sede del Suap. A farsi portavoce della vertenza i sindacati Slc Cgil, Fistel Cisl, Uilcom uil e Ugl tlc. Al loro fianco anche la senatrice M5S Dolores Bevilacqua