VIDEO | Almaviva sciopera a oltranza, ma al tavolo ministeriale un'altra fumata nera

Gli operatori del call center si sono riuniti davanti alla sede dell'assessorato al Lavoro, in via Trinacria. Chiedono garanzie dopo il cambio di appalto e “soluzioni che garantiscano la piena occupazione di tutte le risorse coinvolte"

I lavoratori di Almaviva Contact che rischiano di perdere il posto di lavoro dopo aver appreso che la società pubblica Ita spa (Italia Trasporto Aereo) ha assegnato alla società Covisian la gara per il servizio di gestione dell'assistenza clienti hanno manifestato oggi davanti all'assessorato al Lavoro di via Trinacria, a Palermo, nel primo di quattro giorni di sciopero indetto per lottare fino all'ultimo contro un destino ancora incerto. Nel pomeriggio, intanto, si è tenuto da remoto il tavolo ministeriale per la vertenza. Presenti all'incontro il sindaco Leoluca Orlando, l'assessore Giovanna Marano, il direttore generale del ministero del Lavoro Romolo de Camillis, ed Elisabetta Ceschi, capo di gabinetto del ministro del Lavoro Andrea Orlando. E poi i rappresentanti di Covisian, Almaviva e Ita. Ma si è chiuso con un nulla di fatto.

"Insistiamo nel chiedere per ragioni giuridiche e sociali l'applicazione della clausola sociale prevista peraltro dalla legge e che dunque deve considerarsi vincolante per Covisian", ha detto il sindaco. "Il Governo - ha proseguito - intervenga non avallando la violazione di legge da parte di ITA, società a totale partecipazione pubblica e imponga a Covisian, anche tramite ITA, di sospendere subito e di non procedere ad assunzioni inammissibili e illegittime fuori dal perimetro dei lavoratori Almaviva addetti al servizio call center Alitalia".

"Dall’incontro convocato dal ministero non è ancora stato rappresentato un quadro che sancisca una responsabile, sostenibile e coerente applicazione della clausola sociale. Ci si aspettava un progetto rapido di assorbimento senza scorciatoie di tutto il personale coinvolto. Invece questo progetto, a quattro giorni dalla chiusura della commessa Alitalia, è fermo ad un niente di fatto", ha detto l'assessora Marano.