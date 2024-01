Gli agricoltori tornano coi trattori sulla Palermo-Sciacca, una manifestazione tra San Cipirello e Giacalone

Tornano a protestare gli agricoltori siciliani. Una manifestazione si terrà domani dalle 8 alle 17 sulla Palermo-Sciacca tra gli svincoli di San Cipirello e Giacalone. Gli agricoltori che già nei giorni scorsi hanno percorso con i loro trattori la Palermo-Sciacca contestano "le politiche dell'Ue, dell'Italia e della Regione Siciliana che favoriscono la vendita di prodotti non salubri a danno di quelli siciliani; la mancanza di misure concrete a sostegno dell'agricoltura e dell'allevamento, schiacciati da costi di produzione schizzati alle stelle; la svendita dei terreni alle multinazionali dell'energia; l'inserimento di carne sintetica, cibo preparato nei laboratori e di tutti quei prodotti alimentari che, a differenza dei prodotti siciliani, sono nocivi per la salute; lo spopolamento della Sicilia a causa della continua emigrazione di giovani".

In vista della manifestazione, in Prefettura a Palermo si è riunito oggi il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. "Al fine di contenere i disagi per la circolazione stradale - si legge in una nota della Prefettura - sono state predisposte coordinate misure di controllo e vigilanza. In particolare, personale Anas, unitamente alle pattuglie delle forze dell'ordine, provvederà a monitorare costantemente la situazione e a gestire eventuali criticità, indirizzando l’utenza verso percorsi alternativi".