Tornano a protestare gli agricoltori, presidio a Bolognetta: "Una battaglia per difendere la Sicilia"

Tornano a manifestare gli agricoltori siciliani. Con il presidio di oggi allo svincolo di Bolognetta, parte dalla provincia di Palermo una mobilitazione sull'onda delle grandi proteste popolari in corso in Germania e in altri paesi europei. A promuoverla è Franco Calderone, imprenditore agricolo di Marineo, tra i fondatori nel 2011 del movimento dei Forconi.

L'obiettivo è rimettere al centro dell'agenda politica le difficoltà del settore agricolo: dall'emigrazione giovanile, che sta causando lo spopolamento di interi paesi e soprattutto la mancanza di lavoratori disponibili a portare avanti mestieri e tradizioni, alle "politiche nazionali ed europee che favoriscono l'importazione di prodotti non sani - come il grano canadese pieno di glifosato - a scapito dei nostri a km 0". Così Calderone, che aggiunge: "Pretendiamo che il prezzo dei nostri prodotti sia fissato e tenga conto del sacrificio che facciamo ogni giorno. Questa è una battaglia per difendere l'Isola".

"In Germania, Belgio, Austria, Francia ed in altre nazioni europee - si legge in un post su Facebook di Calderone - stanno protestando duramente contro questa comunità europea che è riuscita ad affamare le persone. Stanno scendendo tutti nelle piazze, dagli studenti ai professionisti , dai piccoli imprenditori agli industriali agli impiegati, al ceto medio. La battaglia è comune contro una politica che arricchisce esclusivamente banche e multinazionali. Come sapete tutti nel 2011 abbiamo protestato con il Movimento dei Forconi di cui mi pregio essere uno dei fondatori. con la politica, tutta, ma il risultato è stato pari a zero per una serie di scelte sbagliate".