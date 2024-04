"Col ponte non ci laviamo": emergenza acqua, sarà una domenica di protesta

I circoli palermitani di Legambiente e Legambiente Sicilia sostengono "la parata non violenta e pacifica" in programma domani a Palermo, organizzata da Ultima Generazione. Un "corteo satirico per protestare contro la totale inadeguatezza della classe politica siciliana e nazionale nei confronti del problema della siccità e carenza idrica che sta affliggendo la regione, dove quasi un milione di persone hanno l’acqua razionata e si iniziano a contare i danni all’agricoltura", dicono gli organizzatori. "È importante notare che sempre più giovani sentono la responsabilità di agire rapidamente per evitare che i nostri modelli di produzione, consumo e gestione delle risorse, sempre più insostenibili, rendano le nostre città, le nostre campagne e il nostro pianeta inospitali", sottolineano da Legambiente.

"Le azioni di sensibilizzazione di questi giovani, pacifiche e non violente - prosegue l'associazione -, sono un grido d'allarme che deve essere ascoltato e sostenuto, anziché demonizzato e criminalizzato, come, invece, avviene sempre più spesso a causa di provvedimenti repressivi e sproporzionati, come l'emanazione di fogli di via da uno a tre anni. Questo è quanto successo recentemente ai ragazzi di Ultima Generazione durante la loro protesta al molo trapezoidale contro lo spreco di risorse idriche".

Da qui l'appello al questore di Palermo affinché "vengano revocati questi provvedimenti ingiusti e si tuteli il diritto dei cittadini e degli attivisti di manifestare liberamente e pacificamente. È fondamentale garantire la libertà di espressione e proteggere chi si impegna nella lotta contro il cambiamento climatico e le sue conseguenze".

Per domani è prevista la partenza alle 15 dai Quattro Canti del corteo satirico. La parata si concluderà con un’assemblea popolare al Molo trapezoidale alle 18. "Un momento di discussione facilitata su un tema comune, scelto in base al contesto e all'utilità - dicono gli organizzatori -. Pensiamo che la politica attuale non stia ascoltando i bisogni delle cittadine/i e vogliamo cominciare a mettere le basi per una vera democrazia partecipativa".

Sono previsti vari interventi: Federico Butera, Professore Emerito di sociologia dell’organizzazione presso l’Università Bicocca di Milano, autore di numerosi volumi, Stefano Agliastro, Assemblea Popolare Ecologista, Anna Bucca, ARCI Palermo,Tommaso Castronovo, presidente Legambiente Sicilia, Fausta Ferruzza, Osservatorio Permanente Disastri Ambientali, Giuseppe Barbera, botanico e saggista, autore di numerosi volumi tra cui “Il giardino del Mediterraneo” e “Abbracciare gli alberi”, Gianni Silvestrini, Aurelio Angelini, Professore Ordinario di Sociologia dell'Ambiente e del Territorio, Università Kore di Enna, Gioacchino Scaduto, Magistrato (in pensione da un anno), ha fatto parte del pool antimafia di Giovanni Falcone.