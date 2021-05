VIDEO | Daniele "adottato" in Fiera da nonna Maria per fare il vaccino: "Come promesso al marito non l'ho mai lasciata"

Nell'hub di via Sadat al via la prima giornata della campagna "Proteggi te e i nonni". Daniele Busalacchi, 24 anni, ha i nonni già vaccinati. Alle 7 del mattino si è recato in Fiera cercando qualcuno da accompagnare ed ha conosciuto la signora Maria Pipitò. Da quel momento sono diventati inseparabili. Tiziano Policarpo invece ha aiutato la nonna di un'amica e, dopo settimane di tour negli ospedali alla ricerca di una dose rimanente, anche a lui è stato somministrato il siero

