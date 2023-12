"Prossimi al Natale insieme per una comunità curante", l’evento della Samot e del Comune di Bagheria

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Mattinata intensa e partecipata quella di ieri, domenica 17 dicembre, per l’iniziativa della Samot e del Comune di Bagheria dal titolo “Prossimi al Natale insieme per una comunità curante” aperta alla cittadinanza e agli addetti ai lavori. Momento di informazione che ha coinvolto i diversi attori del Terzo settore attivi sul territorio e momento di svago tra esibizioni artistiche ispirate all’atmosfera natalizia. Un evento, tenutosi presso il teatro di Villa Butera, nato per informare e formare sui temi delle cure palliative ponendo al centro il valore della rete sociale e dando voce ad ogni realtà che la compone.

Tra gli enti e le associazioni coinvolte: l’Azienda Sanitaria Provinciale39, l’Aisf Bagheria-Palermo, Dislego, l’Associazione Medica Bagherese, Cav, Caritas, Croce Rossa Italiana Bagheria, i club Lions e Rotary, l’associazione “Regalami un sorriso”, la Consulta giovanile di Bagheria, Villa Santa Teresa, i volontari delle Suore Vincenziane, la Scuola secondaria di I grado Ciro Scianna, lo spazio culturale S&M Arte e Danza, e gli sponsor Antica Forneria Scaduto ed il Panificio Conti.

"L’obiettivo di manifestazioni come questa - spiega Emanuela Di Fatta, responsabile del Centro d’ascolto Samot di Bagheria - è la responsabilizzazione della comunità cittadina perché si faccia, in maniera attiva, portavoce dei diritti e delle modalità di accesso ai servizi del territorio. La nostra realtà qui nasce nel 2016 ed abbiamo trovato una comunità accogliente e sensibile ai valori che portiamo avanti, ovvero quelli della qualità di vita e del sollievo dalla sofferenza".

"Abbiamo subito accolto l'iniziativa promossa dalla Samot e ci siamo attivati insieme all'Asp Distretto D39 di Bagheria e ai diversi Enti del terzo settore intervenuti ad organizzare l’evento - dice l’assessore alle Politiche Sociali Francesco Gurrado -. Un'iniziativa che ha costituito l'occasione per parlare di medicina di prossimità, delle cure palliative, per sensibilizzare ed informare la cittadinanza e facilitare l'accesso ai vari servizi socio-sanitari".

Un programma ricco che ha incluso momenti di animazione, interventi informativi curati dalle realtà socio-sanitarie locali e spettacoli e laboratori ispirati al tema natalizio. Con l’occasione è stata anche condivisa l’iniziativa natalizia della Samot: una raccolta fondi finalizzata all’implementazione e al potenziamento delle attività del gruppo di Cucito Creativo di Bagheria. Sono state realizzate per l’iniziativa 300 shopper, ognuna contenente un panettone. Borse realizzate artigianalmente dalle volontarie della Samot e che raccontano ognuna di esse una storia di vita. Le immagini rappresentate infatti sono state ottenute dall’impronta delle mani dei bambini in cura.

"Eventi come questi rappresentano occasioni importanti di confronto e condivisione, con e per i cittadini, oltre che per gli addetti ai lavori e le istituzioni. - commenta la responsabile regionale, Tania Piccione - La Samot da sempre porta avanti, parallelamente ai suoi servizi sanitari, la diffusione culturale delle cure palliative. Crediamo fortemente nella potenzialità della rete sociale: dal 2016 siamo presenti nel territorio di Bagheria, una presenza che è divenuta sempre più concreta grazie proprio alle relazioni umane".

"Bagheria in questa occasione ha dimostrato quanto ci sia di bello nelle realtà del territorio che si spendono in ambito medico e sociale e con quanta passione e dedizione svolgono il loro lavoro quotidianamente – sottolinea l’assessore alla Comunicazione Giusy Chiello -. Ancora più bella è la sinergia che si è creata tra loro e noi come istituzioni abbiamo il dovere di supportarli e coadiuvarli".

Tra laboratori, punti informativi e giochi ed animazione per bambini l’iniziativa ha visto medici, presidenti di associazioni e referenti del terzo settore intervenire sul palco del teatro Butera, moderati dalla responsabile dell’ufficio stampa Marina Mancini, tra questi: il direttore dell’Asp 6 Bagheria Gianfranco Licciardi, la responsabile del servizio accoglienza e tutela del paziente di Villa Santa Teresa Lidia Di Lorenzo, la responsabile del servizio psico-oncologico di villa Santa Teresa Marina Marconi, la referente del progetto. accoglienza sanitaria e sociale dell'Asp Emanuela Roma, il responsabile dell’U.O.S Integrazione Sociosanitaria, riabilitazione e cure domiciliari Angelo Di Salvo, la presidente della Caritas cittadina, il presidente dell’Associazione medica bagherese Vittorio Panno, il professor Cristoforo DI Bernardo, il vice Presidente dei Lions Pietro Napoli, Patrizia Migali e Melania Spataro di Aisf, Alfio Sanfilippo della Cri di Bagheria, il presidente di Dislego Giorgio Carollo, la presidente del Centro di Aiuto alla Vita Maria Concetta Domilici. Dagli interventi è emerso quanto sia importante fare rete per offrire servizi integrati e meglio organizzati e sinergici ai cittadini, in un’ottica di efficienza ed efficacia, quanto sia altrettanto necessaria una corretta informazione e comunicazione ai cittadini e sono stati illustrati tutti i servizi offerti al territorio dalle varie associazioni.