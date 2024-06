Ospedale Civico, prorogati 699 contratti in scadenza per medici e infermieri

Prorogati gli incarichi a tempo determinato e flessibile (sia co.co.co. che ibero professionisti) del personale sanitario e non, in scadenza il prossimo 30 giugno, impiegato all'Arnas Civico e Di Cristina-Benfratelli. La proroga - disposta dal commissario straordinario Walter Messina sino al prossimo 31 dicembre - è il risultato di un percorso condiviso voluto dalla direzione aziendale che ha coinvolto non soltanto i diretti responsabili delle unità operative complesse e dipartimentali ma anche i direttori dei dipartimenti sanitari e amministrativi, riunitisi a seguito di apposita convocazione del collegio di direzione. "Si è inoltre proceduto, preliminarmente all’adozione dell’atto, a darne informazione alle organizzazioni sindacali, stante l’incidenza sull’organizzazione del lavoro" fanno sapere all'azienda ospedaliera.

La delibera di proroga è uno degli ultimi atti firmati dal dottor Walter Messina come commissario straordinario, prima della nomina a direttore generale avvenuta lo scorso 21 giugno. "Dal’analisi del percorso effettuato per raggiungere tale rilevante risultato - ha dichiarato - emerge con evidenza un dialogo costruttivo e un impegno concreto fra tutte le parti, caratterizzato da una consapevole e responsabile decisione di tutti gli attori coinvolti nella gestione dei diversi servizi".

In attesa altresì del completamento delle procedure di stabilizzazione sono stati oggetto di proroga complessivamente 699 dipendenti, di cui 70 dirigenti medici, 384 unità di personale del comparto sanitario (infermieri, tecnici, fisioterapisti e altro) con contratto a tempo determinato, 211 Oss e 14 amministrativi con contratto co.co.co., 20 unità di personale sanitario e socio-sanitario con contratto libero-professionale. "Un ulteriore passo - conclude Messina - portato avanti da questa amministrazione nell’ottica del completamento delle procedure di stabilizzazione, in ossequio alla normativa vigente e nel rispetto della dotazione organica aziendale".