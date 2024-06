Viale Regione Siciliana, slitta a ottobre la fine dei lavori per la sostituzione delle barriere di sicurezza

Dovevano durare tre mesi e invece andranno avanti fino al 10 ottobre: stiamo parlando dei lavori di sostituzione e ripristino delle barriere di sicurezza deteriorate e incidentate di viale Regione Siciliana, iniziati lo scorso marzo. Una nuova ordinanza del Comune ha infatti prorogato le autorizzazioni al cantiere. Lo ha stabilito l'ufficio Traffico e Mobilità.

Per i lavori, che dovranno essere svolti nella fascia notturna che va dalle 21,30 alle 5,30, è prevista la regolamentazione della viabilità in viale Regione Siciliana dal disinnesto A19 (all'altezza del ponte Giafar) all'innesto A29 (dove c'è lo svincolo Belgio) e viceversa, in corrispondenza dello spartitraffico centrale e dei margini laterali.

La chiusura al traffico avverrà non contemporaneamente, ma interesserà solo parte della semicarreggiata o di porzioni della carreggiata. L'intervento, dunque, durerà ben oltre i tre mesi, ovvero il tempo necessario annunciato nell'ordinanza emanata tre mesi fa. I lavori saranno eseguiti dalla ditta Tecnoroads di Terrasini, che si è aggiudicata una gara d'appalto con base di 200 mila euro.