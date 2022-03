Covid, Lentini (Popolari e Autonomisti): "Bene proroga contratti personale impegnato in pandemia"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"In un momento in cui la variante Omicron 2 sembra non voler ancora allentare la sua morsa sulla Sicilia e in vista della cessazione dell'emergenza sanitaria apprendiamo con favore la decisione dell'assessore alla salute Razza di prorogare i contratti del personale impegnato nell'emergenza Covid". Lo dice Totò Lentini, capogruppo dei Popolari e Autonomisti all'Ars.

"E' importante, così come avevamo chiesto e prospettato qualche giorno fa - osserva Lentini - che questo personale seguendo un percorso lineare possa pian piano essere stabilizzato nel tempo secondo il fabbisogno delle aziende sanitarie. La circolare dell'assessore - conclude - fa riferimento appunto stabilisce, tra l'altro, che l'impegno di migliaia di persone in una fase delicata possa essere valutato a seconda della categoria professionale".