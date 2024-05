Chioschi, edicole, mercati e ambulanti: il Comune proroga le concessioni fino al 2032

Prorogate fino al 2032 le concessioni per chioschi, edicole, mercati, ambulanti e altre attività commerciali su area pubblica, scadute il 31 dicembre 2020. Lo ha deliberato la Giunta Lagalla dopo un parere dell'Avvocatura comunale che, sostanzialmente, ha dato il via libera al rinnovo delle concessioni. Nel frattempo, gli uffici comunali lavoreranno al nuovo piano del commercio su area pubblica che servirà a mettere a bando le nuove concessioni e a individuare i posteggi occupati abusivamente. Gli stalli, circa 800 (per lo più nei mercatini rionali), che invece a oggi risultano liberi potranno essere assegnati senza aspettare il piano del commercio, non appena saranno pronte le linee guida della Conferenza Stato-Regioni.

L'intervento dell'Avvocatura comunale si è reso necessario per via del contrasto fra la legge italiana sulla concorrenza, che il rinnovo in deroga delle concessioni in scadenza al 31 dicembre 2020, e una direttiva europea (la numero 123 del 2006), che invece prevede il rilascio della concessione dopo una procedura selettiva. L'Avvocatura ha chiarito che "la norma interna permane in presenza di un margine, anche minimo, di discrezionalità". La Giunta ha così approvato una "delibera di buon senso, frutto di uno studio approfondito da parte del Suap, che dà sicurezza e continuità a tutte le categorie produttive interessate, soprattutto in questo periodo di forte crisi economica".

A dirlo è Giuliano Forzinetti, assessore comunale alle Attività produttive, che spiega: "La delibera dà mandato a tutti gli uffici coinvolti di intervenire celermente alla definizione del piano del commercio su area pubblica, in modo da sviluppare e ordinare tutte le concessioni commerciali per la prima volta nella storia del Comune di Palermo. Nei prossimi giorni - conclude - chiederemo al ministro Calderoli di convocare al più presto la Conferenza Stato-Regioni in modo da definire al più presto le linee guida per poter mettere a bando gli 800 stalli liberi".