Cantieri di servizi, la Regione dice sì alla proroga: "Comune in ritardo coi pagamenti"

Alberi non potati in via Emilia

La Regione dice sì alla proroga di tre mesi dei cantieri di servizi chiesta dal sindaco Leoluca Orlando. “Il Comune - dice il consigliere di Forza Italia Fabrizio Ferrara - ha giustamente deciso di chiedere la prosecuzione, grazie a una norma presentata all’Ars proprio dal nostro partito e che è stata approvata all’unanimità lo scorso 31 dicembre. Questi ulteriori tre mesi saranno una boccata d’ossigeno per tutte quelle famiglie che si trovano in una condizione di emarginazione economica e sociale ma che, in questo modo, potranno continuare a fornire utili servizi alla città, sopperendo momentaneamente alle gravissime carenze di organico che presenta il settore ville e giardini”.

Il lavoro trimestrale per i disoccupati ha riguardato esclusivamente la cura del verde, perché l'amministrazione comunale non è riuscita a redigere progetti in altri settori. "Spiace constatare - rimarca Ferrara - come questo progetto abbia messo nuovamente a nudo le gravi carenze organizzative dell’amministrazione comunale. Dopo tre mesi di lavoro e a progetti completati non si è infatti ancora provveduto a corrispondere gli emolumenti ai 'lavoratori', scelti per la loro condizione di emarginazione economica e costretti a passato tutto il periodo natalizio senza un euro. Tutto ciò causato dai gravi ritardi della elefantiaca macchina amministrativa comunale che non è riuscita a ottenere neanche l’anticipazione del finanziamento da parte della Regione, non avendo provveduto nei tempi prestabiliti ad ottemperare gli adempimenti previsti dal bando".

"Mi auguro - conclude il consigliere comunale di Forza Italia - che questi cantieri ripartano anche con una migliore gestione che permetta a tutti i soggetti di esprimersi al meglio, facendo tesoro degli errori commessi quali la mancanza iniziale dei dispositivi di protezione e della formazione idonea alla mansione".