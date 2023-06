Salario minimo a 10 euro, al via anche a Palermo la raccolta firme di Unione Popolare per una proposta di legge

Innalzare a 10 euro il salario minimo dei lavoratori. Da oggi anche a Palermo Unione Popolare ha avviato la raccolta di firme per una proposta di legge. Stamattina iniziativa davanti all'ingresso dello stabilimento Fincantieri con i portavoce del coordinamento di Unione popolare a Palermo Barbara Evola e Francesco Campanella, unitamente a Rifondazione Comunista.

"Bisogna restituire dignità al lavoro - dicono Evola e Campanella - partendo dall'individuazione di una soglia minima sotto la quale il lavoro è sfruttamento. Da anni assistiamo ad una crescente riduzione del potere d’acquisto dei lavoratori e delle lavoratrici nel nostro Paese. La crisi economica, aggravata dalla pandemia prima e dalla guerra oggi e la spaventosa inflazione hanno aumentato la fascia delle povertà. I costi della vita sono diventati insostenibili".

"Non è più accettabile che cinque milioni di lavoratori e lavoratrici, sia dipendenti che autonomi, guadagnino meno di 10 mila euro all’anno. Non è possibile ricostruire il tessuto della nostra economia se non restituiamo il potere d’acquisto. Per contrastare le povertà e le disuguaglianze, per restituire dignità al lavoro, da oggi per l’intero mese di luglio saremo in diversi punti della città per raccogliere le firme a sostegno della proposta di legge di iniziativa popolare. Per noi dieci euro è il minimo!", sottolineano Evola e Campanella.

"Una fetta enorme di lavoratori vive con salari e stipendi impossibili a garantire una vita dignitosa: 10 euro all'ora sono una conquista di civiltà", così Ramon La Torre e Frank Ferlisi, rispettivamente segretario cittadino e provinciale di Rifondazione Comunista.