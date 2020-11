Burruano "figlio" della Palermo verace, amici e fans: "Il Comune intitoli a lui la piazza di Mondello"

Intitolare la piazza di Mondello all'attore Gigi Burruano, scomparso il 17 settembre del 2017. Ad avanzare la proposta al Comune è un gruppo di amici e fans di Burruano, che in una lettera aperta a PalermoToday scrivono: "Pur essendo nato in via Catania, Gigi ha quasi sempre vissuto a Mondello, dove ancora risiede la figlia e la nipote. Intitolare la piazza di Mondello a Burruano sarebbe una bella cosa anche per i tanti turisti che visitano la borgata. Sapere che quella piazza porta il nome di un attore visto tante volte nei film e nelle serie tv (I cento passi, Baaria, L'uomo delle stelle, Ragazzi Fuori, Nati Stanchi solo per citarne alcini) potrebbe essere un'attrattiva in più per Mondello e Palermo".

Secondo amici e fans di Burruano, sarebbe anche un ulteriore omaggio "ad uno dei pochi attori palermitani che non si è mai trasferito a Roma. E' rimasto sempre palermitano ed ha portato la sua palermitanità verace in tutti i film e gli spettacoli che ha fatto, dall'accento dialettale alla cultura del cibo da strada. Gigi da palermitano viscerale era anche tifosissimo del suo Palermo: non ha mai tradito i coloro rosanero".

La Settima circoscrizione, recentemente, ha approvato una mozione per proporre al Comune l'intitolazione di un'aiuola spartitraffico tra via Mondello e via Palinuro. La mozione è arrivata sul tavolo dell'assessore alle Culture Mario Zito, che ha la delega alla Toponomastica. Adesso, rilanciano gli amici e i fans di Burruano, "speriamo tanto che il Comune decida di cambiare anche la denominazione della piazza di Mondello. Il Comune intitola strade e piazze a gente che mai ha messo piede in città, faccia qualcosa pure per uno dei 'figli' di Palermo".