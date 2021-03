Tourgether si adegua alla pandemia: guide in collegamento con gli studenti dal museo

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Se gli studenti non possono visitare i musei, i musei arrivano in classe con tanto di guida. Succederà lunedì pomeriggio, a partire dalle 15, con Tourgether, il progetto di inclusione sociale attraverso l'arte, promosso da Gti (Guide turistiche italiane) in collaborazione con il Cpia Palermo 1 (Centro provinciale per l'istruzione degli adulti) e il patrocinio dell'assessorato regionale a Turismo e Spettacolo. L'edizione è la quarta, ma in versione Dad, in ossequio alle norme di sicurezza imposte dal Covid, ed è la prima nazionale. Un debutto fortemente voluto da Gti, che come spiega il referente della Sicilia, Alessandro Troia, non ha voluto rinunciare a un'iniziativa "che oggi più che mai, in piena pandemia, con i rapporti sociali ridotti all'osso, ha un valore inclusivo".

Il format: sei guide saranno a Palazzo Abatellis, in collegamento con 10 classi, di 6 studenti ciascuna. Destinatari sono gli utenti Cpia, quindi stranieri e palermitani, egualmente suddivisi, che frequentano percorsi formativi per inserirsi in società e nel mercato del lavoro. L'obiettivo è fare conoscere agli uni il patrimonio culturale della città che li accoglie, così da sviluppare in loro un senso di appartenenza; agli altri , la città in cui vivono ma che spesso si limitano ad 'attraversare'. Con un linguaggio divulgativo saranno illustrate diverse opere. Dal Busto di Eleonora d'Aragona di Francesco Laurana all'Annunziata di Antonello da Messina.

Un ringraziamento rivolge Gti Troia a Evelina De Castro, direttrice della Galleria Abatellis, che ha sostenuto con entusiasmo il nostro progetto, che nulla ha lasciato all'improvvisazione e ha richiesto prove; all'assessore regionale competente, Manlio Messina, che standoci a fianco manda un segnale importante per l'integrazione culturale e ad alla docente Alessandra Curcio, del CPIA1 di Palermo, che anche in questo complicato momento ha creduto in Tourgether. "La fruizione del patrimonio - commentano i vertici nazionali, Simone Fiderigo Franci e Claudia Sonego - è uno dei valori fondanti di Gti. Anche per questo, altre iniziative partiranno a breve in altre città".