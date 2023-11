Restyling di portici, galleria e fontana: così rinasceranno via Magliocco e piazzale Ungheria

Un giardino delle piogge con un'installazione sonora dedicata a Tomasi di Lampedusa. Una panchina in via Magliocco proprio dove furono scritte alcune pagine del Gattopardo. Tra gli 85 progetti ammessi alle risorse del bando di Democrazia partecipata indetto dal Comune, c'è anche il progetto che mira alla rinascita di piazzale Ungheria, alla riqualificazione del portico di via Mariano Stabile e del passaggio della galleria delle rose che porta la firma del "Comitato piazzale Ungheria".

Come cambia l'ex rione Villarosa

L'intervento, portato avanti dal presidente del comitato Giovanni Montesanto e dall'architetto Antonio Pantuso, vuole cambiare il volto di piazzale Ungheria e di via Magliocco (dove presto rinasceranno l'ex bar Mazzara con il ristorante Charleston e l'ex cinema Astoria , che diventerà la nuova sala prova del Teatro Massimo ) incidendo non solo nell'aspetto del suo decoro urbano, ma portando avanti tutta una serie di attività culturali di un certo tipo capacità di rilanciare turismo e commercio della zona. "Era il rione Villarosa - spiegano i promotori - oggi centro fisico della città. Qui rinasce la voglia di spazio civico, con attività ludiche e culturali dove la partecipazione democratica diventa testa e cuore con un Dna verde".

Vieni a votare

Il progetto prevede la riqualificazione dell'area di piazzale Ungheria, quella che unisce il cosiddetto portico "grande" con via Mariano Stabile, dall'immobile dell'ex giornale L'Ora (in piazza Napoli) fino alla via Magliocco (di fronte al bar Mazzara), attraversando sia i portici di piazzale Ungheria che la galleria delle rose. Un'area pedonale che da anni vive in uno stato di semi abbandono e che in 12 mesi (questo il tempo stimato per l'intervento) rinascerà. Per l'opera, che può essere votata ( clicca qui ) dalle ore 8 del 16 novembre e fino alle 12 di martedì 21 (il voto richiede la registrazione sul portale del Comune), servono circa 75 mila euro: 10 mila sono già stati finanziati dalla Fondazione Sicilia, altri 10 mila dalla Omer di Giuseppe Russello.

I rendering del progetto per la rinascita di piazzale Ungheria

La fontana di Tomasi di Lampedusa e l'installazione sonora

Al centro di tutto un'opera artistica. Il progetto del recupero della fontana di via Magliocco, nata da un'idea dell'architetto Pantuso, vuole riportare alla memoria un luogo iconico come quello attraverso un duplice intervento: si procederà non solo al restauro della fontana già esistente, ma si completerà l' opera grazie alla panchina del principe Tomasi di Lampedusa, posizionata esattamente di fronte al bar Mazzara. Ai suoi piedi, a interrompere il perimetro, sarà appoggiata una statua di un bambino che riceve tra le mani l'acqua che sgorga alla base attraverso una canaletta decorata: le due statue raffigurano il principe da giovane e il principe da anziano, nella sua classica immagine già nota a tutti.

Il bambino che riceve l'acqua dalla fontana è il tramite che unisce i due elementi: è lì che il duo Borromini, composto da Giovanni Di Giandomenico e Aladin Ilou, realizzerà un'installazione sonora permanente che sarà azionata tramite dei meccanismi idraulici. "Il bambino che beve dalla fontana è una metafora del tempo stesso - spiega l'ideatore del progetto, l'architetto e artista Antonio Pantuso - della vita e dell'arte. Prendere nutrimento alla fonte per dar vita allo scorrere del tempo. Il bambino è un'immagine di purezza che non può esprimersi verbalmente ma solo attraverso il mistero di un linguaggio come quello del suono puro". All'interno, il sistema idraulico genera una pioggia che si infrange su alcune lamelle risonanti e ogni lamella intona una melodia su una frequenza differente.

Il restyling di piazzetta Mariano Stabile

Anche piazzetta Mariano Stabile subirà un parziale restyling: saranno eliminate alcune paratie in legno collocate per la messa in sicurezza dei pilastri ammalorati che delimitano lo spazio (ei pilastri stessi saranno recuperati), verrà bonificata e sistemata la pavimentazione e sarà realizzato un nuovo impianto di illuminazione . A questo si aggiungerà, nel corso dei mesi, anche la creazione di murale e opere di street art che raffigureranno personaggi palermitani e siciliani che si sono distinti nel campo della cultura.

Le iniziative culturali sotto ai portici

Anche il portico rivivrà grazie a una serie di iniziative messe in campo per tenerlo vivo, pulito e funzionale a mille utilizzi, come le presentazioni di libri e gli incontri con gli autori in collaborazione con la libreria Mondadori. Ci sarà "Libri sotto i portici", una manifestazione che vedrà in calendario appuntamenti con scrittori e poeti, i laboratori di letture animate per i più piccoli, il maggio dei libri con il coinvolgimento delle scuole, il marzo della poesia nel segno delle rime e delle emozioni e infine "Novembre, io leggo perché", la manifestazione nazionale che mette in connessione i giovani con le librerie e la cultura in generale.