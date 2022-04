Cinisi, un centro culturale per la lotta contro le mafie nel casolare dove fu ucciso Peppino Impastato: c'è il progetto

Un centro culturale per la lotta contro le mafie nel casolare dove, il 9 maggio 1978 a Cinisi, fu ucciso il giornalista e fondatore di Radio Aut Peppino Impastato. Il progetto dell'opera, redatto dai tecnici della direzione Edilizia della Città Metropolitana, diretta dall'ingegnere Claudio Delfino, ammonta a 230 mila euro. Previsto il restauro conservativo dell'ex stalla e la realizzazione, nel lotto di terreno che la circonda, di un’area pavimentata con pietra locale destinata ad ospitare servizi e arredi per consentire attività all’aperto e manifestazioni pubbliche. L'area ospiterà una pietra commemorativa in ricordo del sacrificio del militante di Democrazia Proletaria assassinato da cosa nostra per volere del boss Tano Badalamenti.

A curare la progettazione gli ingegneri Paolo Mattina e Lorenzo Fruscione (per gli impianti), con la collaborazione del geometra Vincenzo Evola e dell’architetto Giovanni Cavataio del Comune di Cinisi. “La Città metropolitana con la sua direzione competente e in sintonia e collaborazione della Amministrazione comunale di Cinisi - ha dichiarato il sindaco Leoluca Orlando - ha definito il progetto di restauro e recupero del casolare per realizzare un centro culturale per la lotta contro le mafie. A pochi giorni dall’anniversario della uccisione di Peppino Impastato un altro passo avanti per confermare condanna per la violenza mafiosa, per fare memoria dell’impegno di Peppino Impastato e - ha concluso il primo cittadino - promuovere la cultura della legalità contro il sistema criminale di cosa nostra e di tutte le mafie”.

Ora il progetto della Città metropolitana, ai sensi del codice dei beni culturali 42/2004, passerà alla Soprintendenza dei Beni culturali per l'autorizzazione. "Solo dopo averla ottenuta - spiegano dalla Città metropolitana - si provvederà all'approvazione e al finanziamento". Al termine di un lungo iter l'immobile e il terreno intorno sono stati espropriati. Tra i passaggi salienti la firma nel gennaio 2020 del decreto del dipartimento regionale dei Beni culturali che dà esecuzione alla decisione del governo Musumeci di acquisire l'area dando luogo alla dichiarazione di pubblica utilità del bene. "La procedura dell'esproprio - spiegano a PalermoToday dall'assessorato dei Beni culturali - è stata completata, sono state stanziate le somme (che ammontano a 117 mila euro) che saranno liquidate al proprietario e il bene è stato iscritto nel registro dei beni regionali. La Regione, inoltre, ha stanziato 150 mila euro a valere sul Patto per il Sud per la messa in sicurezza e la sistemazione dell’immobile al fine della successiva fruizione; lavori che dovranno essere appaltati entro la fine dell’anno”.