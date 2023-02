Piscina comunale fuori uso per i lavori, la "pazza" idea di Figuccia: "Ne monteremo una temporanea"

Il Comune pensa a una vasca smontabile per compensare all'indisponibilità, durante il periodo dei lavori, della piscina comunale. E’ l’ultima "pazza" idea avanzata dall’assessore comunale allo Sport Sabrina Figuccia che ieri, nel corso della trasmissione di Trm "Soluzioni in Comune", ha parlato dell'ipotesi di costruire una piscina "temporanea" che permetta alle società e ai nuotatori di continuare ad allenarsi e partecipare ai campionati.

"L’intenzione - ha spiegato in tv - è quella di montare una vasca lunga 33 metri, larga 25 e profonda 2 nel padiglione 16 della Fiera del Mediterraneo o nel cosiddetto 'Pallone', ovvero la sala stampa dei Mondiali di calcio del ’90". Come poi spiegato dall’assessore la struttura, dotata anche di un pontone mobile, sarà spostata a Borgo Nuovo.

L’idea è balenata all'Amministrazione in vista dei lavori che serviranno a restituire alla città le due vasche della piscina comunale di viale del Fante. "Sino ad ora abbiamo tamponato come potevamo - ha ammesso l’assessore Figuccia - non riuscendo però a garantire un servizio di qualità. Non vedo l’ora che partano i lavori: da programma si inizierà l’1 giugno nella vasca scoperta, il 2 settembre nella vasca coperta".

Per le opere in questione sono stati stanziati 11 milioni a valere sui fondi del Pnrr e 1,35 milioni sui fondi regionali. "Abbiamo cercato di capire se fosse possibile alternare i lavori nelle due vasche, così da averne disponibile almeno una, ma pare non sia una soluzione percorribile per questioni di sicurezza. Immaginavamo di fare delle convenzioni con le piscine pubbliche e quelle private, e così abbiamo pensato a cos'altro fare".

Una volta che verranno chiusi i cantieri, la piscina smontabile traslocherà a Borgo Nuovo, più precisamente in un'area sportiva di largo Gibilmanna che attualmente ospita dei campi polivalenti e gli spogliatoi. L'area, ha concluso Figuccia, sarà dotata di una tensostruttura che arricchirà la dotazione sportiva del quartiere e resterà a disposizione di tutti i giovani sportive che ne vorranno usufruire.