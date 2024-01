Primi passi per il parco Villa Turrisi ma c'è un intoppo: trovate lastre di eternit, ordinata la rimozione

Parte con un intoppo il progetto per il recupero del giardino pubblico all'interno del parco di Villa Turrisi, ovvero la parte compresa tra le vie Leonardo da Vinci, Ruggeri, De Grossis, Evangelista Di Blasi e Politi, finanziato con oltre 5 milioni di euro con fondi del Pnrr. Nell'ambito delle indagini preliminari necessari alla redazione del piano di fattibilità tecnico economica sono state trovate lastre di eternit nell'area vicina alla chiesa evangelica. Il sindaco Roberto Lagalla, attraverso un'ordinanza firmata ieri, ha disposto la rimozione dell'amianto a carico di una ditta edile e dell'associazione evangelica a cui appartengono, in attesa della conclusione delle procedure di esproprio, i terreni in cui è stato rinvenuto il materiale nocivo per la salute. La bonifica andrà fatta entro 5 giorni dal provvedimento del primo cittadino.

L'assessore: "Nessuna conseguenza per il recupero"

"ll progetto non subirà alcuna conseguenza, l'eternit è stato trovato in superficie - dice l'assessore comunale al Verde urbano Nicolò Alongi - se non si provvederà alla rimozione entro il termine stabilito, sarà il Comune a farlo, addebitando le spese agli interessati". L'assessore fa sapere anche che "su queste aree è in atto una procedura di esproprio non ancora terminata". Proprio a causa di una serie di contenziosi il piano per il recupero di Villa Turrisi ha subito rallentamenti. "Ma - garantisce Alongi - si sta lavorando per l'affidamento del progetto e dell'esecuzione dei lavori".

Il progetto dell'associazione e quello del Comune

L'associazione Parco Villa Turrisi dal gennaio 2013 si batte per ridare vita a una delle aree verdi della città che più di altre hanno pagato pegno all'espansione edilizia della città tra gli anni Cinquanta e Sessanta nota anche come sacco di Palermo. In realtà l'associazione ha messo in piedi un progetto per dare un nuovo volto all'intera zona estesa circa 25 ettari, prevedendo anche una Greenway, un percorso per pedoni e per biciclette fino a Monreale. Ma, per il momento, è previsto da parte del Comune soltanto il recupero di una piccola fetta, quella di tre ettari, dove appunto dovrà sorgere il giardino pubblico.