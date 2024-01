Barbera al lavoro per la "nuova" Favorita: "Funivia, caffetteria? Non escludo nulla tranne la chiusura al traffico"

"Sono un professore in pensione, mi verrebbe da dire: 'Chi me lo fa fare?'. Ma la Favorita è una sfida che ho da 30 anni con me stesso e con la città. Una sfida sulla quale si gioca il futuro di Palermo: da un lato il mare, dall'altro appunto il Parco della Favorita". Giuseppe Barbera, che fu assessore al Verde della Giunta Orlando, è stato chiamato dal sindaco Roberto Lagalla alla guida del gruppo di lavoro che, a titolo gratuito, dovrà dare un nuovo volto alla Real Tenuta. Il team deve muovere ancora i primi passi, anche se nella testa dell'esperto paesaggista il progetto è già ben delineato. "Ma dato che si lavora a un piano di fattibilità - precisa - occorre ben capire cosa potrà essere realizzato e cosa no, tenendo conto che si parla di una zona B di riserva, con delle regole ben precise da osservare". Dalla funivia alla caffetteria, ipotesi che iniziano già a circolare, nulla viene escluso tranne la chiusura al traffico. "L'esperienza di 10 anni fa (quando fu sperimentato il divieto alle auto proprio con Barbera assessore, ndr) ha dimostrato come l'affascinante idea di vietare il transito ai veicoli è condannata al fallimento. Palermo non ha vie d'accesso alternative a Mondello, nel futuro quando magari ci sarà il tram se ne potrà riparlare", dice il docente che per anni ha insegnato Colture arboree all'Università di Palermo.

"Ciò però - prosegue - non significa che riguardo alla mobilità non si possa fare nulla. In questi giorni ho letto che a Bologna non si potrà circolare a una velocità maggiore di 30 chilometri orari, ecco si potrebbe pensare a vincoli di questo tipo in certi periodi o in certe ore. Oppure mi viene in mente il Parco Nord di Milano che ha semafori azionati dai pedoni, cunette per rallentare il traffico. Di sicuro c'è che dobbiamo aprire la Favorita alla città, non chiuderla".

"Agricoltura, cultura e sport: la Favorita sarà polifunzionale"

In generale, si proseguirà sul solco del "Piano di utilizzazione della zona B della riserva naturale orientata di Monte Pellegrino" sul quale si iniziò a lavorare nei primi anni 2000 e che venne approvato dalla Regione nel 2012. "Il Parco della Favorita - prosegue Barbera - in continuità con la sua storia sarà polifunzionale con attività agricole ed economiche, di tutela e valorizzazione ambientale, iniziative culturali, ricreative e sportive. Ma le domande da porsi sono tante: gli agrumeti, ad esempio, sono ancora in grado di assicurare una produzione? E se sì che tipo di produzione? Per il mercato? I manufatti storici come le Ex Scuderie Reali, il Vivaio, le Case Rocca devono essere certamente recuperate e utilizzate, ma in che modo? Possono diventare sedi di attività culturali, possono ospitare caffetterie".

"Funivia fino a Monte Pellegrino? Non mi scandalizza ma..."

Il collegamento con Monte Pellegrino attraverso una funivia? "L’idea non mi scandalizza - risponde Barbera - ma anche in questo caso i quesiti sono diversi: è utile, possibile, compatibile con l’attuale regolamento? Se sì, ad esempio io immagino una funivia che possa partire dall’ex campo nomadi, anzi penso che proprio quello possa essere una sorta di ingresso principale al parco dove arriverebbero i turisti, dove si potrebbero fare gli spogliatoi per le attività sportive. Attenzione, però, proprio a questa zona è legata una delle primissime cose che bisogna fare. Ricordiamoci che quella era un'area di discarica dove venivano bruciati fili di rame e altri rifiuti speciali, abbandonate carcasse d'auto, dunque prima serve un piano di caratterizzazione per capire se c'è un problema di inquinamento ed evitare un nuovo caso come quello del Parco Cassarà".

I suggerimenti: "Non è un posto da tè, ma da arrustute"

Di certo c'è che Barbera non vuol snaturare la storia, anche recente del parco, e che nelle intenzioni del professore c'è la volontà di un confronto costante con la città. "Il piano di fattibilità - spiega - non va costruito nel chiuso di un ufficio anche se ci fossero i tecnici migliori del mondo, essendo la Favorita un paesaggio deve essere in collegamento con quelli che saranno i suoi fruitori e avere contributi da essi". Uno scambio di proposte che per l'ex assessore è già iniziato, da quando è stata annunciata la sua guida del gruppo di lavoro. "In molti mi scrivono su Facebook - racconta - e c'è chi mi ha suggerito di non farne un posto per ricchi che mangiano al ristorante e prendono il tè al pomeriggio, ricordandomi che la Favorita è un luogo di pic nic, di arrustute. Sono aspetti di cui dovremo tenere conto, ovviamente sempre nel rispetto delle norme". Che passa anche da una sinergia con la Soprintendenza vista la presenza di monumenti, si pensi su tutti alla Palazzina Cinese. "Dobbiamo mantenere le funzioni naturalistiche, ma anche rendere fruibile il parco. Se non riusciamo a unire questi due aspetti il rischio è quello dell'abbandono che già in alcune aree esiste, anche se penso che la Favorita si è in gran parte salvata dal degrado, è infatti una delle poche aree in cui non abbiamo costruito. Adesso bisogna trovare le idee e poi iniziare a realizzarle subito".

"La Favorita è più bella di Central Park"

Intanto il team ha 90 giorni di tempo per redigere lo studio dal quale si dovrà partire per la rigenerazione della Favorita. "Non so se riusciremo a farcela entro questo termine - ammette Barbera - dovremo anche individuare delle fonti di finanziamento affinché non si tratti soltanto di un libro dei sogni. Comunque entro l'estate daremo i risultati. E in questo periodo vorrei anche organizzare un momento di incontro con esperienze simili già avviate con successo altrove: penso al già citato Parco Nord di Milano, al Parco delle Cascine di Firenze". L'ex assessore chiude, con un pizzico d'ironia, scomodando un paragone che spesso fa sorridere i palermitani: "Chissà magari potremo coinvolgere pure il Central Park di New York, anche se la Favorita è più bella: loro hanno i grattacieli, noi Monte Pellegrino".