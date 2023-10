Mucci (Sgs): "Per combattere analfabetismo e dispersione scolastica c'è bisogno di personale Ata"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Il direttivo regionale del Sindacato Generale Scuola ha chiesto un incontro con il direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale Giuseppe Pierro. Oggetto dell’incontro, Agenda Sud - PNRR. Si tratta di un progetto del Mim rivolto alle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia che prevede investimenti destinati alle regioni del Mezzogiorno.

Il progetto avrà una durata di due anni, coprendo gli anni 2023/2024 e 2024/2025. Oltre a ciò sarà inizialmente implementato in molte scuole del Sud, individuate dall'Invalsi.L'iniziativa riguarda 250 scuole, selezionate sulla base dei dati forniti dall'Invalsi. Sono previsti anche: 5 docenti aggiuntivi per le secondarie di I e II grado; accompagnamento e supporto costante da parte del Ministero tramite Indire e Invalsi; formazione specifica dei docenti; coinvolgimento delle famiglie; didattica innovativa; potenziamento delle attività sportive.

"La slide dell’Agenda Sud è ricca di buone intenzioni ma non troviamo riscontri relativi al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario. Personale insostituibile alla realizzazione dei processi educativi degli studenti. I collaboratori scolastici sono fondamentali nel prendersi degli studenti, gli assistenti tecnici sono un punto di riferimento cruciale per studentesse e studenti nei laboratori, dove si svolge molta dell’attività didattica; gli assistenti amministrativi sono il fulcro delle segreterie, sempre più ridotte all’osso a fronte della crescita delle incombenze burocratiche. PAgenda Sud non può trascurare un dato importante che riguarda l’ampliamento del personale. Non dobbiamo dimenticare che la Sicilia è fortemente a rischio analfabetismo e dispersione scolastica e non può permettersi tagli del personale Ata", conclude Aldo Mucci.