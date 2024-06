Progetto “Lu cuntu di li cunti” della Rete Classici in strada

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

L’istituto comprensivo Manzoni Impastato di Palermo si onora da diversi anni di far parte della Rete Classici in strada. Una rete nata dieci anni fa con il fine di portare i classici della grande letteratura per le strade e avvicinarli a persone che normalmente non sono fruitori di libri e di letteratura in genere. La rete, patrocinata dal Comune di Palermo, è costituita da ben 27 scuole, ma anche associazioni ed enti impegnati nella promozione culturale, fra cui la GAM, il Teatro Atlante, il Teatro Biondo, l’Associazione Sole Luna, l’Università di Palermo e l’USR Sicilia. Siamo alla decima edizione di Classici in strada e il progetto che la rete ha portato avanti quest’anno ha per titolo “Lu cuntu di li cunti”, attraverso cui si intende recuperare il racconto breve in particolare quello legato alla tradizione popolare e locale. A partire da mercoledì 29 maggio, le 27 scuole si sono esibite per le strade e per le piazze della città. In alcune giornate ci sono state persino letture di cunti sui bus cittadini. Momento clou della manifestazione sarà domani sabato 1 giugno. Di mattina alle ore 9,30, a partire dal piano della cattedrale, si svolgerà la Parata delle scuole che sfilerà lungo il Cassaro alto. A partire dalle ore 10 in varie location ci saranno altre manifestazioni e spettacolarizzazioni delle varie scuole. L’ICS Manzoni impastato si esibirà presso l’atrio della Biblioteca comunale verso le 11 circa con uno spettacolo che ha per titolo “Il cortile delle 7 fate”, realizzato dagli alunni delle classi VD e VE del plesso Impastato. Il laboratorio di lettura è stato curato dai docenti Vincenza Conserva, Vincenza Baio e Salvatore Lentini mentre la sceneggiatura e la regia sono delle esperte teatrali Chiara Chiurazzi e Martina Consolo del Teatro Atlante.

La scelta è caduta su tale racconto per lo stretto legame con la città di Palermo, cosa che ha molto colpito gli alunni, i quali hanno pure fatto una passeggiata didattica per visitare i luoghi citati dal racconto. Questo cunto è tratto dal libro di Emma Perodi “Al tempo dei tempi”. L’autrice riscrive in italiano i racconti di Pitrè, di cui era particolarmente amica. Una donna anticonformista per i suoi tempi, toscana di origine ma palermitana adottiva, presto avrà l’intitolazione di una via a Palermo. L’altra performance della nostra scuola è “Rusulia: fimmina, figghia e signura” della classe IVB. Si tratta del racconto della vita di Santa Rosalia, fatta come se fosse raccontata da un cantastorie, con tanto di rappresentazione grafica delle scene. Il laboratorio linguistico è stato curato dalla docente Valentina Albanese, autrice del testo cantato dagli alunni. È importante sottolineare come tutti i progetti di Classici in strada, sono progetti che non solo promuovono la promozione della lettura in tutte le sue forme, ma anche l’inclusione degli alunni con bisogni educativi speciali che vengono accolti e valorizzati attraverso la didattica gruppale e laboratoriale. Si segnala questo evento, se qualcuno volesse venire a fare foto o riprese o interviste, rimango a disposizione. Vincenza Conserva 3394209007