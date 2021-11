Cimitero, via libera al progetto esecutivo per la collocazione di 424 loculi temporanei ai Rotoli

Con il via libera al progetto esecutivo per la collocazione di 424 loculi temporanei ai Rotoli, il Comune compie un piccolo passo per provare a ridurre il numero di salme insepolte che attualmente si trovano nei depositi del cimitero. Un piccolo passo perché, dopo la la determina dirigenziale per l'approvazione tecnica del progetto, l'iter prevede altri due passaggi: l'approvazione di una delibera in Giunta e il successivo bando di gara.

"Ci auguriamo che in quattro mesi si possa procedere alla collocazione di questi loculi, che ci consentiranno di offrire una sepoltura a tante famiglie in attesa" dice l'assessore ai Servizi cimiteriali Toni Sala, che ringrazia "il Rup, l’architetto Francesco Savarino, e il gruppo di progettazione per il lavoro svolto".

Il progetto ha ottenuto i pareri necessari in sede di conferenza dei servizi e prevede loculi di tipo prefabbricato in polietilene ad alta densità (Hdpe) con fondazioni in calcestruzzo di cemento armato, per un costo di quasi 737 mila euro. I loculi prefabbricati, che verranno sistemati lungo il viale Trinità, saranno venduti ai cittadini a 795 euro ciascuno. In fase di preparazione verrà eseguito lo scavo per il basamento e poi saranno sistemati uno sopra l'altro, sviluppandosi in altezza.