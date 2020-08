Trasfomare via La Lumia in isola pedonale, progetto presentato nella sede di Confindustria

L’obiettivo è uno, chiudere al traffico via Isidoro La Lumia. Un progetto importante di pedonalizzazione e al contempo di riqualificazione urbana che potrebbe anche creare la giusta sintonia e convivenza tra attività commerciali e residenti. Il progetto, presentato dal presidente di Feipe Assoimpresa, Alfio Zambito, nasce in collaborazione con l’associazione “La Lumia” con a capo Giuseppe Formisano che ha lavorato su questa idea insieme allo studio Pose Architectur.

“Un’idea - dice Alfio Zambito - che è nata da tempo e che adesso vogliamo concretizzare, un progetto in linea con la visione che abbiamo sempre avuto e cioè di città turistica e ospitale dove è fondamentale la cura dei dettagli. L'ecosostenibilita piuttosto che l'innovativa visione del progetto permettono di coniugare interessi commerciali con quelli residenziali che otterrebbero enormi vantaggi abbattendo l'inquinamento acustico e aumentando il valore commerciale degli immobili”.

Durante la presentazione del progetto che si è svolta presso la sede di Confindustria erano presenti anche il presidente di Assoimpresa, Mario Attinasi, il presidente della Camera di commercio, Alessandro Albanese, e l’assessore alle Attività Economiche di Palermo Leopoldo Piampiano. “Un bellissimo progetto - ha detto Mario Attinasi - rispettoso della convivenza tra attività commerciali e residenti. Soprattutto in linea con la visione che abbiamo sempre avuto e cioè di città turistica e ospitale dove però la cura dei dettagli deve fare da adesso in poi la differenza e mi riferisco al decoro e all'immagine di una città che deve fare necessariamente compiere il salto di qualità se vogliamo stare al passo con i tempi e se vogliamo essere competitivi con altre città turistiche”.

“È un grande progetto, qualcosa - ha affermato Alessandro Albanese - che potrebbe far compiere un’ulteriore passo avanti a questa città”. “Ho ascoltato con attenzione la proposta esposta durante l'incontro con gli associati e senza entrare nel merito degli aspetti tecnici e amministrativi ho manifestato la mia disponibilità per avviare un percorso in sinergia con tutta la Giunta - ha invece detto l’assessore Piampiano - con il contributo delle commissioni consiliari competenti, la circoscrizione i residenti e i commercianti”.

