Corsi di danza, basket e pilates per adulti e bambini: "Sport e salute" lancia il progetto Inclusione allo Zen

Laboratori di ginnastica, danza, pallacanestro, gym boxe, fitness, trx e atletica leggera per bambini e ragazzi, ma anche lezioni di pilates, balli latino-americani, ginnastica aerobica e postulare per gli adulti. Corsi dopo scuola per i ragazzi dai 10 ai 17 anni, centri estivi e incontri con nutrizionisti e testimonial sportivi. Sono alcune delle attività del progetto “Inclusione” di Sport e Salute, l'azienda pubblica italiana che si occupa dello sviluppo dello sport in Italia, che sarà presentato domani, alle 15, allo Zen. Circa 4 mila i beneficiari.

Nel giorno in cui al Barbera si giocherà la partita Italia-Macedonia, lo sport sarà protagonista anche nell'istituto comprensivo Leonardo Sciascia dove saranno annunciate le iniziative per favorire l’attività sportiva nella zona, promuovere un percorso di sostegno e recupero per i soggetti fragili e sostenere l’associazionismo sportivo di base. Ci saranno tra gli altri il presidente e amministratore delegato di Sport e Salute, Vito Cozzoli, e il sindaco Leoluca Orlando.