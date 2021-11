Al via il "Progetto gentilezza", Lions e Cisom Sicilia in soccorso dei soggetti fragili: trasporto gratuito anche a Palermo

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

È entrato nel pieno delle attività il "Progetto Gentilezza", che vede lavorare in stretta sinergia il Raggruppamento Sicilia del Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta - Cisom e il Distretto Lions 108 Yb Sicilia. Inaugurato lo scorso 13 ottobre – data in cui l’Ordine di Malta celebra il suo fondatore Beato Gerardo - il progetto offre un servizio di trasporto gratuito a soggetti fragili che hanno necessità di recarsi presso centri di assistenza sanitaria per sottoporsi a visite mediche. A conclusione del suo anno sociale, l’avv. Mariella Sciammetta, Presidente del Consiglio dei Governatori del Multi Distretto Lions 108 Italy, ha voluto affidare in gestione ai volontari del Raggruppamento Sicilia del Cisom cinque automobili per accompagnare a terapie, visite mediche, analisi cliniche e terapie riabilitative i soggetti più fragili che vivono in centri montani o che non hanno familiari automuniti.

“Il nostro volontariato si concretizza ogni giorno – dichiara Vincenzo Profita, Capo Raggruppamento del Cisom in Sicilia – facendo nostra la missione dell’Ordine di Malta, ovvero di aiutare i bisognosi. Non potevamo non accogliere con entusiasmo un progetto che allevia le difficoltà e assiste le persone ammalate”. Per poter usufruire del servizio, offerto a titolo gratuito, è necessario effettuare una formale richiesta ai clubs Lions siciliani o ai gruppi Cisom dei territori di Letojanni, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani. La speranza del CISOM Sicilia e del Distretto Lions Sicilia è che la collaborazione, nata proprio in occasione del Progetto Gentilezza, sia l’inizio di un rapporto più lungo e duraturo, che vedrà l’avvio di altre attività a favore del prossimo e delle comunità.