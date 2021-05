VIDEO | "La forza di essere uomini", il tributo alla legalità dei ragazzi disabili di Archè Lab

Il progetto, tratto da un'idea di Tiziana Martilotti, autrice e regista, in collaborazione con Giuseppe Mazzola (co-regista, fotografia ed editing), parte da una richiesta degli allievi dell'associazione di non violare la propria innocenza. "Non vogliono dimenticare e vogliono regalare una luce per sanare tutto quello che da quel 23 maggio ci è stato tolto... uomini che non si risparmiavano mai"