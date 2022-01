Unicredit finanzia progetto per i disabili: al via tre laboratori nel Castello di Maredolce

Orto-terapia, danza-movimento-terapia, yoga-terapia e interventi assistiti con gli animali all’interno del giardino degli agrumi del parco del Castello Arabo-Normanno di Maredolce, a Brancaccio. Il progetto della Cooperativa onlus BenEssere è rivolto ad anziani e adulti disabili smarriti e destabilizzati dagli effetti della pandemia, che sta acuendo ulteriormente il distanziamento sociale che colpisce i soggetti più fragili, e la sua realizzazione è stata resa possibile grazie ad una donazione di UniCredit.

“Con il contributo di UniCredit - sottolinea Paolo Lo Bue, presidente della Cooperativa BenEssere - siamo riusciti a dimostrare che la relazione di scambio tra le persone e gli animali contribuisce al benessere reciproco dell’uomo, dell’animale e dell’ambiente. La finanza etica riesce in tal modo a contribuire allo sviluppo integrale dell’uomo, alla salvaguardia dell’ambiente e al benessere animale”.

“La donazione di UniCredit - ha sottolineato Salvatore Malandrino, responsabile per la Sicilia di UniCredit Italia - è stata resa possibile grazie a UniCreditCard Flexia Etica, collegata ad un progetto etico. La carta etica prevede che il due per mille delle spese effettuate dai clienti vada ad alimentare, senza alcun onere a carico del titolare della carta, uno specifico Fondo le cui disponibilità sono destinate a diverse iniziative e progetti di solidarietà portate avanti da organizzazioni senza scopo di lucro, che si prefiggono obiettivi socialmente utili. Dal 2011 ad oggi, attraverso la nostra carta etica, la banca ha assegnato in Sicilia oltre un milione e 900 mila euro a 180 onlus che operano nell’Isola”.