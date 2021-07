"Palermo aiuta Palermo", un progetto per soccorrere i cittadini sommersi dai debiti

Un progetto sociale per salvare la gente dalla disperazione che può derivare dalla povertà. Si chiama "Palermo aiuta Palermo", è stato presentato oggi a palazzo delle Aquile ed è stato sottoscritto dal comune e dagli organismi di composizione della crisi (Occ) operanti in città: l’associazione nazionale “I diritti del debitore”, l’ordine degli avvocati, l’istituto per la Coesione sociale, l’ordine dei commercialisti e degli esperti contabili e il segretariato sociale Protezione sociale italiana.

Si tratta, in pratica, di uno sportello informativo sul sovra-indebitamento che aiuterà coloro i quali versano in situazioni di disagio economico, informandoli e assistendoli per l’accesso alle misure a sostegno offerte dalla legislazione in materia di antiusura e antiestorsione. Predisposto anche un link di collegamento a cui le imprese e i privati potranno collegarsi per accedere all’attività di consulenza gratuita nonché alla valutazione di ammissibilità per le procedure previste dalla legge cosiddetta "salva-suicidi".

Questa norma del 2012, infatti, ha introdotto misure strutturali dedicate a quei soggetti che, anche a causa di emergenze economiche, vengano a trovarsi in una situazione di grave squilibrio patrimoniale e finanziario, riconoscendo loro l’opportunità, in presenza di determinate condizioni, di avere rimessi i debiti per ripartire da zero.

Per potere ricorrere a tali procedure il debitore deve necessariamente rivolgersi ad un organismo di composizione della crisi (Occ). Secondo il patto, il comune di Palermo concede il patrocinio a titolo gratuito per ogni attività ed iniziativa svolta dagli aderenti al protocollo, per la divulgazione delle misure in materia di usura, estorsione e crisi da sovra-indebitamento, e il sostegno ai soggetti gravati dalla crisi, nonché ad attività di formazione a carattere tematico.

Le associazioni di professionisti e gli ordini professionali aderenti al protocollo mettono, invece, a disposizione a titolo gratuito la formazione per le figure designate a svolgere l’attività di accoglienza/consulenza per agevolare l'accesso alle procedure previste dalla legge.

Le consulenze gratuite saranno finalizzate in generale alla ricerca di soluzioni di sostegno alle famiglie e al riavvio delle attività produttive, e qualora ve ne siano le condizioni, all'utilizzo della norma antiusura sul sovra-indebitamento nella diversa possibile forma del Piano del consumatore, dell’Accordo del debitore o della Liquidazione del patrimonio o di continuità, che verranno istruite per la presentazione al Tribunale di Palermo.

"La firma del protocollo - dice l'assessore alla Cittadinanza solidale, Maria Mantegna - rappresenta un’ulteriore opportunità che i servizi sociali dell'assessorato Cittadinanza solidale nell'ascolto delle persone colpite dalla crisi economica e dell'indebitamento possono fornire nell'informazione e accesso ai percorsi di aiuto e sostegno che le agenzie firmatarie possano fornire. Un’azione preventiva per sostenere le famiglie in un progetto complessivo di presa in carico".

"Con la firma del protocollo d'intesa - dichiara l'assessore alle Attività economiche, Cettina Martorana - l'amministrazione comunale crea un ulteriore importante legame con il mondo professionale per aiutare la collettività. Grande entusiasmo e tanta energia da parte degli Occ firmatari, consapevoli che, con questo protocollo, Palermo possa realmente aiutare Palermo".