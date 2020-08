Viabilità, la Giunta pensa a un "tunnel" porto-autostrada: chiesto finanziamento

La Giunta comunale ha deciso di chiedere allo Stato il finanziamento per l'avvio dello studio di fattibilità di un'infrastruttura stradale che colleghi il porto alla grande viabilità. Per la realizzazione dell'opera si intendono utilizzare le risorse assegnate dai decreti del ministro delle Infrastrutture e dei trasporti lo scorso anno, pari a circa 1,4 milioni.

"Il sistema viario della città di Palermo denota - si legge nella delibera - una grave criticità dovuta alla difficoltà nel raggiungere il Porto dal sistema autostradale, a causa della congestione dell'asse della circonvallazione. Questa criticità riguarda anche l'attraversamento veloce della città fra le due autostrade in direzione di Catania-Messina e di Trapani".

Per questo motivo si sta valutando la possibilità di creare un sistema di collegamento veloce che consenta agli automezzi e ai mezzi da carico di raggiungere sia l’hub portuale che quello aeroportuale rapidamente con un'infrastruttura dedicata. Nello specifico, si sta pensando a un collegamento fra la zona terminale dell'autostrada Palermo-Catania e l'autostrada verso Trapani, con uno svincolo di collegamento verso il porto.

L’idea progettuale è stata redatta dall’Autorità portuale di Palermo, di concerto con Anas, Regione e Comune con l'obiettivo di inserirla nel programma dell'Unione Europea del cosiddetto“Ultimo Miglio”, che serve a collegare le strade principali con i porti e gli aeroporti. Il tunnel, una sorta di “passante autostradale”, avrebbe una lunghezza di 12 chilometri. Il progetto, del costo di 1,2 miliardi di euro, prevede un percorso interamente sottoterra che attraversa la città di Palermo creando uno svincolo per il porto e gli imbocchi all'altezza dello svincolo di Villabate a Palermo e a quello dell’ospedale Cervello.

"Si tratta di un'opera che certamente cambierebbe in modo radicale la mobilità a Palermo - ha detto il sindaco Leoluca Orlando - senza però alterarne, anzi favorendo un recupero di vivibilità, nei grandi assi viari. È ovviamente un'opera impegnativa sotto il profilo finanziario, ma soprattutto sotto il profilo costruttivo ed è, quindi, necessario che sia preceduta da uno studio di fattibilità adeguato, consistente e accurato".

Le reazioni

M5S: “Soddisfatti per istanza Comune" - "Siamo soddisfatti che, dopo aver recuperato al ministero delle infrastrutture e dei trasporti 1,4 milioni di euro che il Comune di Palermo non aveva utilizzato, sia stata definita quest'oggi l'istanza per l'ottenimento del finanziamento da parte dell'ente - dicono Adriano Varrica, deputato nazionale del Movimento 5 Stelle, e il capogruppo M5S al Comune Antonino Randazzo -. Il Comune, dopo due note di sollecito e una riunione d'urgenza lo scorso venerdì pomeriggio con l'assessore Prestigiacomo, il Provveditore Ievolella e gli uffici tecnici - che intendiamo ringraziare per la solerzia -, hanno dato seguito alla nostra proposta, formalizzata oltre un mese fa. Il passante autostradale per il porto potrebbe risultare un'opera fondamentale per l'intera città ed è per questo che merita un approfondito studio di fattibilità”.