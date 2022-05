Barriere artificiali marine per ripristinare gli ecosistemi: a Cefalù il progetto per il ripopolamento ittico

I moduli ecosostenibili e a impatto zero saranno installati nella zona davanti capo Santa Lucia, a meno di 50 metri di profondità. L'assessore Salva Francesca Mancinelli: "Ci si augura che nell’arco di qualche anno, come appurato in altre realtà costiere che hanno investito nell'intervento, si possano ristabilire le condizioni di naturalità"