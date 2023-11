Un'area picnic, poi un parco giochi e un campo di calcio: così Falsomiele è pronto a cambiare volto

Una piazza senza un nome, una scuola chiusa da 8 anni e la postazione decentrata anagrafica che da 5 anni non funziona. Non solo centro, come via Magliocco e piazzale Ungheria, ma anche Falsomiele, dimenticato e abbandonato, potrebbe rinascerebbe come altre 85 zone della città grazie al bando di Democrazia partecipata del Comune. Uno spazio condiviso diventerebbe il centro del quartiere, con un parco giochi, un campetto di calcio e addirittura un'area dove poter fare un picnic.

Un parco giochi, un campetto di calcio e l'area picnic

Per il restyling, che può essere votato dalle oggi e fino alle 12 di martedì 21 novembre attraverso la registrazione al portale del Comune, servono circa 75 mila euro. Con questi soldi l'associazione Pazyz mira a riqualificare il parco urbano di oltre 5.400 metri quadrati che si trova tra via dell'allodola e via pernice. Il progetto trasformerà la piazza (che è anche il titolo dell'idea) in un'area per bambini: saranno installati infatti una torre con casetta gioco e scivolo a tunnel, due altalene, un dondolo doppio, il miraball con canestro, tre giochini a molla a forma di asino e di moto. Inoltre saranno posizionate una rastrelliera porta bici e sarà ricreata una pavimentazione anti-trauma.

Il campetto di calcio già esistente, invece, sarà riqualificato passando da sterrato a erba sintetica. Sarà realizzato un campo di bocce e, infine, posizionate delle panchine e dei tavoli per organizzare dei picnic di quartiere. Non mancherà l'attenzione all'ambiente, con l'installazione di contenitori verdi con dispenser di circa 400 sacchetti per la raccolta delle deiezioni canine. Un primo intervento, da integrare in futuro quando verrà chiesto al Comune di dotare la piazza anche di un parcheggio laterale e di un punto acqua per gestire le aiuole e alcune aree verdi.

Dal murale Antropocene alla riapertura della scuola

A raccontare il progetto a PalermoToday è Stefano Marceno, dell'associazione Pazyz: "Le periferie hanno bisogno di diventare centrali nella politica - dice - perché questa definizione è una sorta di ostacolo mentale, che le colloca ai margini, quando invece dovrebbero essere un impulso, una forza che traina tutto il resto. Stiamo lavorando per il quartiere, intanto per riaprire la scuola Pirandello Borgo Ulivia e la postazione decentrata. Poi attraverso opere di decoro urbano: il murale Antropocene, ad esempio, raffigura una bambina che prende in mano il mondo e rappresenta le generazioni future grazie alle quali dobbiamo cambiare".

Riappropriarsi dunque degli spazi di quartiere per cambiare un lembo di città. "E anche per riattivare la socialità - dice ancora Marceno - perché è talmente tanto bello starci in quella piazza che vorresti rimanerci, ma non puoi farlo perché manca tutto. E' abbandonata, non c'è nulla purtroppo. Abbiamo in mente di gestire il nuovo campetto di calcio in collaborazione con un'associazione sportiva. Ci sono tante idee e la collaborazione della gente che a Falsomiele ci vive. E' con loro che sceglieremo il nome della piazza, attraverso un referendum, così da presentare il progetto all'ufficio Toponomastica e dare finalmente un'identità a questa zona della città. Vogliamo promuovere la cittadinanza attiva perché diventino protagonisti del territorio e portatori di bellezza dove per adesso c'è solo degrado".