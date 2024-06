Salvi i progetti per la Costa Sud, hanno perso i fondi Pnrr ma saranno finanziati con risorse nazionali

Sono ufficialmente salvi i progetti per la riqualificazione della Costa Sud che, a causa di ritardi, avevano perso il treno dei fondi Pnrr. Ad annunciarlo è il Comune in una nota. Attraverso un decreto del ministro dell'Interno, dipartimento Affari interni e territoriali, il Parco a mare dello Sperone (opera che vale 16 milioni di euro), la riqualificazione del lungomare della Bandita (12 milioni) e il recupero del porto della Bandita e di altre aree portuali (13,7 milioni) sono stati finanziati con le risorse nazionali del Pui, piani urbani integrati, e non più quelle europee del Pnrr. Ciò vuol dire che c'è un anno di tempo in più per portare a termine gli interventi: le nuove scadenze sono fissate tra aprile e giugno 2027.

"Con il decreto del 12 giugno - dichiara il sindaco Roberto Lagalla - i progetti ex Pnrr della Costa sud di Palermo trovano copertura su una più adeguata fonte di finanziamento, assicurando, di fatto, la piena attuazione degli stessi. Si tratta di una scelta dettata dal buonsenso, verso la quale esprimo soddisfazione da parte dell'amministrazione che vedrà certamente realizzate opere che rappresentano una svolta storica nella riqualificazione urbana della costa cittadina che sarà finalmente restituita alla fruizione dopo decenni di incuria e abbandono. Su quest'area della città sia l'amministrazione, sia il Consiglio comunale, che ha già approvato alcuni dei progetti riguardanti la Costa Sud, stanno rivolgendo grande attenzione e sono già partiti i lavori in via Messina Marine, attesi da anni, per la realizzazione del nuovo sistema fognario che permetterà il ritorno delle condizioni di balneabilità in questo segmento di costa della città".