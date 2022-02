Un centro museale e uno per le attività sociali con i fondi del Pnrr: i progetti del Comune di Cefalù

Una struttura multifunzionale destinata a servizi per il turismo in via Amendola e un centro per le attività sociali nell’edificio ex Enel di piazza Cristoforo Colombo. Sono questi i due importanti progetti di recupero di immobili comunali che l’amministrazione di Cefalù ha presentato, entro i termini previsti, per l’accesso ai fondi del Pnrr. I piani sono stati approvati in giunta e trasmessi per essere inseriti nel Piano urbano integrato della Città Metropolitana di Palermo.

Nel dettaglio, se i bandi avranno esito positivo, in via Amendola nasceranno un museo e uno spazio per la formazione e l’informazione. Un urban center a 360 gradi che, anche grazie a servizi di realtà aumentata, potrà arricchire l’offerta turistica cittadina. Negli spazi in piazza Cristoforo Colombo invece saranno svolte attività socio assistenziali, socio sanitarie, di inclusione e contrasto alla povertà, in ambito territoriale o di distretto sanitario.

Con i due studi di fattibilità presentati, l’amministrazione comunale partecipa, nello specifico, all’avviso pubblico “Piani Integrati, BEI, Fondo dei Fondi — M5C2 — Intervento 2.2 b)” del Piano nazionale di ripresa e resilienza, misura relativa a progettazioni destinate alla manutenzione per il riuso e la rifunzionalizzazione ecosostenibile di aree pubbliche e di strutture edilizie pubbliche esistenti per finalità di interesse pubblico.

“Con il finanziamento dei due interventi - afferma il sindaco Rosario Lapunzina - si potranno riconsegnare alla città due edifici posti strategicamente all’interno del tessuto urbano, fondamentali per le attività al servizio della cittadinanza”.