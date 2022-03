Balestrate, in arrivo 2 milioni: due progetti inseriti nel Piano urbano integrato della città Metropolitana

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Il completamento dell’ex mattatoio di Balestrate e la riqualificazione di via Garibaldi, via Montegrappa, via Dante e via Gioberti, per un totale di due milioni di euro, sono tra i progetti inseriti dalla Città Metropolitana all’interno del Piano urbano integrato da 196 milioni.

Ad annunciare con soddisfazione la notizia è il sindaco Vito Rizzo: “Dobbiamo aggiornare il conteggio dei finanziamenti ottenuti, in 5 anni di attività salgono a 17 milioni. Un grazie ai colleghi di Montelepre e Borgetto, agli uffici tecnici dei rispettivi comuni, a Rosario Genchi per il fondamentale supporto, al nostro ufficio tecnico e ai progettisti per aver consentito questo importantissimo risultato".