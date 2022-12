Soluzioni intelligenti per le acque reflue, professore di Unipa vola in Corea

Il professore Giorgio Mannina, ordinario di Ingegneria sanitaria-ambientale dell'Università degli Studi di Palermo, è stato invitato a partecipare alla ottava edizione di International Water Industry Conference di Daegu, in Corea.

Durante l'intervento, dal titolo "Resource recovery from wastewater: new insights from the case study of Palermo University within wider-uptake project", il professor Mannina ha presentato il volume “Smart Solutions for Wastewater: Road-mapping the Transition to Circular Economy”.

Il libro rappresenta uno dei primi risultati del progetto H2020 Wider-Uptake, oggetto della recente inaugurazione del primo dimostrativo al mondo per il recupero delle risorse dalla depurazione delle acque realizzato all’interno di un Campus universitario.

La conferenza internazionale di Daegu si è svolta nell'ambito della International Water Week che coinvolge ogni anno oltre 600 persone provenienti dal mondo accademico, industriale e politico.