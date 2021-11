Un siciliano alla guida dell'università di Gorazde, nominato rettore il professore Messina

Un professore siciliano alla guida dell’Università internazionale di Gorazde. Il governo della Bosnia Erzegovina, accogliendo la proposta del Senato accademico, ha nominato rettore Salvatore Messina, docente ordinario di politica internazionale nato a Marsala ma cresciuto a Palermo.

La notizia non ha sorpreso il mondo accademico visto il curriculum del professore di 68 anni. Salvatore Giuseppe Maria Messina infatti, durante la sua lunga carriera, ha lavorato per numerose prestigiose istituzioni come la Sorbonne Nouvelle Parigi III, George Town University di Washington D.C., l’Università del Quebec a Montreal Canada, l'Università di Parigi XIII.

Il docente è autore 67 testi universitari e di centinaia di articoli e pubblicazioni tradotti in undici lingue. Nel 2011, durante il suo primo mandato da rettore, ha raccolto la sfida del Governo dell’Albania e ha portato l’Università europea per il turismo di Tirana ad essere una dei dodici istituti di alta formazione che costituiscono l’organismo mondiale per le politiche strategiche globali del turismo.

Un anno dopo è diventato coordinatore della task force internazionale che avrebbe dovuto seguire il percorso di inserimento della Croazia all’interno dell’Unione Europea, centrando l’ambizioso obiettivo appena un anno dopo. In quei mesi ha contributo anche alla scrittura della Carta di Yerevan, firmata da ben 48 ministri dello Spazio europeo per l’Istruzione.