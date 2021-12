Un palermitano tra i 50 docenti più bravi al mondo, Orlando gli consegna la Tessera preziosa

Il sindaco Leoluca Orlando ha conferito la Tessera preziosa del mosaico Palermo al professore Leonardo Durante, docente di Sistemi automatici e controlli presso l'Istituto ITIS E.Fermi di Roma. Durante, palermitano di origine, è stato inserito nella classifica dei "Top 50 Teacher Prize - Ambassador 2021". Si tratta del Nobel dell'insegnamento, dedicati ai docenti migliori in tutto il mondo.

"Esprimo il mio apprezzamento per lo straordinario lavoro del professore Leonardo Durante, riconosciuto tra i migliori cinquanta insegnanti al mondo. Un titolo che conferma il ruolo di Palermo, città dell'insegnamento, riconosciuta dall'Unesco. Durante è promotore di un tipo di insegnamento che mette al centro la persona nella prospettiva di un nuovo Umanesimo. Colgo l'occasione per ringraziare gli altri 49 insegnanti per il loro prezioso lavoro che guarda al futuro creando giovani e valide competenze nell'ambito informatico, dell'elettronica e delle telecomunicazioni", ha sottolineato Orlando.

"Ringrazio il sindaco per questo preziosissimo riconoscimento che è frutto di una lunga carriera fatta di sacrifici e di precarietà. Ricevere la Tessera preziosa è emozionante, un grande onore che mai avrei potuto immaginare. Sono nato e cresciuto a Brancaccio e sono fiero di portare la cultura palermitana e italiana nel mondo", ha detto Durante.