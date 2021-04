Docente Unipa nominato membro dell’Editorial Board della rivista “Sustainable Cities and Society”

Il professore Marco Beccali del dipartimento di Ingegneria dell’Università degli Studi di Palermo, è stato nominato membro dell’Editorial Board della prestigiosa rivista “Sustainable Cities and Society” edita da Elsevier. La rivista è attiva nell’ambito della ricerca fondamentale e applicata per progettare, comprendere e promuovere città sostenibili dal punto di vista ambientale e socialmente resilienti. "Al professore Beccali - si legge in una nota dell'ateneo palermitano - vanno le più vive congratulazioni della comunità universitaria UniPa".