Studente del Cannizzaro dà uno schiaffo al professore, il direttore dell'Usr: "Inaccettabile violenza a scuola"

Uno schiaffo al professore che aveva segnato una sua assenza ingiustificata. Arriva dal liceo scientifico Cannizzaro una storia di violenza scolastica contro un insegnante. A Milazzo, invece, un docente è finito in ospedale dopo aver bocciato un suo alunno. Sui casi è intervenuto l'ufficio scolastico regionale per la Sicilia. "I gravi episodi di aggressione fisica - ha detto il direttore Giuseppe Pierro - sono solo gli ultimi di un lungo elenco di avvenimenti altrettanto deprecabili accaduti in Sicilia e nel resto d'Italia. Il problema è dunque diffuso".

"Ho anche deciso di convocare con urgenza e in via straordinaria un incontro con i rappresentanti del Forags, il forum regionale delle associazioni dei genitori della scuola della Sicilia, e i rappresentanti dell'organo di garanzia regionale istituito presso l'Usr. E' il primo passo di un percorso più profondo di riflessione e di sensibilizzazione sul patto di corresponsabilità scuola-famiglia da cui non si può prescindere se si vogliono prevenire conflitti dannosi" aggiunge.

"Nella valutazione di questi casi - che pure meritano la giusta attenzione e la ricerca delle ragioni che inducono gli studenti o i loro genitori a compiere tali azioni istintive - il rischio è che si tenda a giustificare atti così deprecabili adducendo motivazioni non accettabili in una società civile - osserva -. Per nessun motivo si può tollerare l'aggressione sia fisica sia verbale. E' bene che si comprenda che la scuola è lo stato e chi aggredisce la scuola, sia essa rappresentata dal dirigente scolastico, dai docenti e da altro personale al servizio dell'istituto, offende lo stato. L'ufficio scolastico regionale per la Sicilia sta segnalando al Ministero dell'Istruzione tutti i casi affinché si possa assicurare agli aggrediti il sostegno che meritano recentemente adottate".

"Mi piace insistere sul concetto di patto di corresponsabilità - dice ancora - in cui ognuna delle parti e ognuna per propria competenza, contribuisce all'educazione e alla formazione dei nostri giovani. Coltivando sempre le ragioni dell'equilibrio e del confronto e non della violenza. Il prossimo incontro si farà a settembre, all'avvio del nuovo anno scolastico. E' quanto mai urgente un cambiamento culturale che riporti al centro del dibattito l'importanza del rispetto dell'autorità e delle regole di convivenza civile in ambito scolastico tra giovani e adulti, tra coetanei e tra le famiglie e i docenti".

"Percorsi formativi di sensibilizzazione e di confronto come prevede la recente legge entrata in vigore il 30 marzo di quest'anno - conclude Pierro - e voluta dal Ministro Valditara per tutelare tutto il personale scolastico, dirigenti, docenti e collaboratori amministrativi, tecnici e ausiliari. La legge prevede anche la creazione di un osservatorio nazionale sulla sicurezza del personale della scuola con il compito di segnalare casi di aggressione, violenza, proporre iniziative e redigere report annuali sul fenomeno".