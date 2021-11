Unipa, al professore Guido Smorto la Cattedra “Jean Monnet”

Al professore Guido Smorto, docente di Diritto privato comparato del dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Palermo, è stata assegnata la Cattedra “Jean Monnet” in “Comparative and European Digital Law” (Code), prestigioso riconoscimento finalizzato a sviluppare progetti didattici di alto profilo in Studi europei.

Il professor Smorto, titolare della Cattedra intitolata a uno dei padri dell’Europa e finanziata dalla Ue, terrà - a partire dal prossimo anno accademico, per ciascuno dei tre anni di durata - due corsi aperti a tutti gli studenti UniPa. Grazie all’integrazione dell’offerta didattica con corsi specifici in tema di digitalizzazione, e ad iniziative di didattica innovativa e di ricerca, la Cattedra mira ad offrire agli studenti nuove esperienze formative e gli strumenti di base per capire come stanno cambiando l’Europa e il mondo per effetto della digitalizzazione, fornendo un importante contributo ai processi di internazionalizzazione della didattica e della ricerca del dipartimento di Giurisprudenza e dell’Ateneo.